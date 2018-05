Domjanova in Zupinova v Zagrebu z normama za EP Ekipa Veronika Domjan (Ptuj) je na mednarodnem atletskem mitingu v Zagrebu zmagala v metu diska z 59,45 metra. Le za 66 centimetrov je zaostala za svojim slovenskim rekordom in izpolnila normo (56,00 m) za evropsko prvenstvo, ki bo od 7. do 12. avgusta v Berlinu. Slednjo je na 400 m ovire dosegla tudi Agata Zupin (Kamnik) s časom 57,37 sekunde.



