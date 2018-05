Vsi so se uprli skušnjavi! #video SiOL.net Kljub temu, da je bila današnja skušnjava povezana s sladkorjem, ki velja za eno od nekdaj glavnih razvad naših tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija, so se ji danes prav vsi uprli, s čimer so presenetili sebe in Marka Potrča.

