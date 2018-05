Po zanesljivih zmagah vodilnega dvojca bo o prvaku odločal nedeljski derbi v Domžalah – Četrtemu mestu in Evropi spet najbližje Rudar »Olimpija šampion!« je odmevalo v Stožicah, a štiri dni prehitro. Zeleno-beli so v 35. kolu svojo nalogo opravili rutinsko in premagali Krško z 2:0 po dveh golih Roka Kronavetra, še bolj prepričljivi pa so bili v Celju vijolični Mariborčani, ki so zmagali s 4:0. S tr ...