101. Giro: Viviani je v Iseu potrdil zmago v šprinterskem seštevku, zdaj v ospredje spet prihajajo hribolazci. Po dnevu premora in kronometru so si kolesarji na Giru nekoliko odpočili, v 17. etapi je šlo vnovič na nož. Ubežniki, tudi Matej Mohorič, so si potihem obetali možnost za etapne zmage, a šprinterske ekipe niso dopustile presenečenja. Elia Viviani je bil še četrtič na letošnjem Giru najhitr ...