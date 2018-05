Ovečkin in Washington vendarle dočakala finale (VIDEO) Delo Hokejisti Washingtona so na sedmi tekmi finala vzhodne konference s 4:0 premagali Tampo in se uvrstili v finale. Leta 1998 je Washington v svojem edinem finalu doslej izgubil z Detroitom. Doslej še nobena ekipa iz prestolnice ni postala prvak v enem izmed štirih najpriljubljenejših ameriških športov.



"Težko je razložiti, kako se počutim. Vesel sem za ekipo, vodstvo kluba in navijače, vsi smo si to ...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Detroit Red Wings

Las Vegas

NHL Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Alenka Bratušek

Zoran Janković