Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol do drugega naslova evropskih prvakinj Dnevnik Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu v olimpijskem razredu 470 v bolgarskem Burgasu osvojili zlato medaljo in ponovili uspeh iz leta 2015. V regati najboljše deseterice za medalje, ki šteje dvojno, sta bili...

Sorodno



















Oglasi