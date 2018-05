IZI sporočilo: nova IZI ponudba, mobilna aplikacija in osvežena podoba Računalniške novice Blagovna znamka IZI z osveženo podobo, mobilno aplikacijo Moj IZI in novimi paketi IZI Vračilo postaja uporabnikom še prijaznejša ter zanje še enostavnejša in dostopnejša. Z aplikacijo Moj IZI lahko uporabniki enostavno polnijo svoj IZI račun, preverijo dobroimetje ali preklopijo na nov paket.

