Sašo Bertoncelj in Tjaša Kysselef sta bila uspešna v kvalifikacijah gimnastičnega svetovnega pokala v Osijeku. Prvi dan svetovnega pokala v športni gimnastiki, ki ga od danes do nedelje gosti hrvaški Osijek, je slovenska reprezentanca iztržila dva finalna nastopa, za katera sta poskrbela Sašo Bertoncelj na konju z ročaji in Tjaša Kysselef na preskoku. Preostali Slovenci, tudi Rok Klavora, so ostali ...