Zakaj so vam podjetja te dni napolnila poštne predale s prošnjami, da bi ostali 'v stiku'? Govori.se Doslej so imeli evropski potrošniki zelo malo nadzora nad podatki, ki se o njih shranjujejo, posredujejo ali prodajajo drugim. Z novo splošno uredbo EU o varstvu podatkov naj bi se to spremenilo. Po dveletnem prehodnem obdobju začenja evropska uredba iz 25. maja 2016 uradno veljati danes, 25. maja.

