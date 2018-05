Po naših podatkih do pristojnih organov ni prišla zahteva, da bi kandidaturo stranke Glas za otroke in družine morali umakniti. Stranka bo torej še vedno na glasovnicah in volivci ji bodo lahko podelili svoj glas. Današnja novica, da prvak stranke Aleš Primc odstopa od kandidature in iz volilnega boja, po naših podatkih nima podlage, saj pristojni organi niso dobili zahteve po umiku kandidature str ...