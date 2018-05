Na obeh treningih pred nedeljsko dirko v Monaku sta bila najhitrejša Red Bullova voznika. Monte Carlo – Kje in kdaj, če ne v Monaku to nedeljo, si govorijo v Scuderii Ferrari pred nedeljsko dirko na ulicah prestižnega Monte Carla. Lani so prav v kneževini zadali najhujši udarec Mercedesu, po katerem se kar dolgo ni pobral.



Dirka za VN Monaka se bo začela v nedeljo ob 15.10, jutri ob 15. uri bodo š ...