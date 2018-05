Voznik avtobusa je zjutraj pijan vozil otroke v šolo Reporter Novomeški policisti so v torek zjutraj v Škocjanu ustavili voznika avtobusa, ki je prevažal otroke v šolo. Namerili so mu 0,29 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog v znesku 300 evro

