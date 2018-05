Zvečer krajevne plohe in nevihte, ponekod grozi toča Delo V nedeljo in ponedeljek bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Postopno bo še topleje. Ljubljana - Nestanovitno vreme še naprej nadaljuje svoj pohod. Trenutno je velika nevarnost toče na območju Bovca, Dolenjske, Gorenjske, Kočevja, Ljubljane z okolico in Notranjske.



Zvečer bodo še nastale krajevne plohe in nevihte, krajevno lahko tudi močnejše. Ponoči se bo sprva zjasnilo, proti jutr ...

