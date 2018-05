Visoka denarna kazen za Olimpijo Sportal Vodstvo ljubljanskega nogometnega prvoligaša Olimpije bo moralo v blagajno Nogometne zveze Slovenije (NZS) obilno prispevati tudi po 35. krogu državnega prvenstva. Po zadnji domači tekmi in zmagi nad Krškim z 2:0 so navijači na tribunah prižigali bakle, žaljivo vzklikali sodnikom in vdrli na igrišče, zaradi česar bo Olimpija ob 3100 evrov.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Svetlana Makarovič