Sredi Ljubljane so jih naredili povsem nebogljene, zdaj so tik pred ciljem Sportal Košarkarji Krke so igralcem Petrol Olimpije na tretji tekmi državnega prvenstva odčitali učno uro košarke. Z več želje so ponižali tekmeca, v nedeljo pa bodo imeli pred domačo publiko priložnost, da pridejo do presenetljivega naslova državnega prvaka.

