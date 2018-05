25. film o skrivnem agentu s šifro 007 in z martinijem v roki bo režiral Danny Boyle RTV Slovenija Producenti so po menjavah distributerjev in produkcijske hiše potrdili: oskarjevec Danny Boyle bo režiral naslednjo, petindvajseto bondijado, kar pomeni, da bo agent s šifro 007 na velikih platnih . . .

Sorodno

Oglasi