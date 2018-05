In kaj zdaj, ko si je Trump premislil? Delo Ali je Kitajska igrala prav na to karto, ki jo je vrgel Trump, ko je odpovedal srečanje s Kimom. Če nestanovitnost postane glavno načelo v zunanji politiki, nas nič več ne more presenetiti. Tudi pismo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je pisal Kim Džong Unu, da odpoveduje njuno srečanje, ne, prav tako nikogar ne bi smel presenetiti kakršenkoli odziv severnokorejskega voditelja.



Tokrat smo ...

Sorodno































































Oglasi