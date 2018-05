Pregled domačih dogodkov od 18. 5. do 25. 5. 2018 Radio Ognjišče

Z binkoštmi smo se poslovili od velikonočnega časa. Do predčasnih volitev v državni zbor je le še en teden, kampanja je na vrhuncu. Predsednik republike Borut Pahor je povedal, da bo ponudil mandatarstvo za sestavo nove vlade relativnemu zmagovalcu volitev. S številnimi dogodki smo v Sloveniji obeležili svetovni dan čebel. Dobili smo tudi evropski prvakinji v jadranju – Veroniko Macarol in Tino Mrak....

