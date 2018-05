V SNG Maribor s prihodnjo sezono praznovanje 100 letnice Lokalec.si SNG Maribor v prihodnjem letu praznuje 100 letnico delovanja. V tej luči so predstavili tudi repertoar sezone 2018/2019. V naslednji sezoni si boste torej lahko ogledali drami Somrak bogov in Butalci, operi Nabucco in Faust ter baleta Smrt v Benetkah in Kekec. Podpisali pa so tudi sponzorsko pogodbo, s katero je Nova KBM prevzela generalno pokroviteljstvo.Direktor […]

