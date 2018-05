Na Irskem nerojenim otrokom odvzeli ustavno pravico do življenja Radio Ognjišče

Udeleženci referenduma na Irskem so podprli uzakonitev splava do 12. tedna nosečnosti. Do sedaj je bil splav dovoljen le v primerih, ko je bilo ogroženo življenje matere. Medtem ko mediji pišejo o naprednosti tega koraka, pa se drugi sprašujejo, kako je lahko uzakonitev umora nedolžnih nerojenih otrok človekova pravica. Za komentar smo poklicali dr. Romana Globokarja, ki se mudi na študi...

Sorodno





Oglasi Omenjeni referendum Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Milan Kučan

Zoran Janković