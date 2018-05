Tako sta z ritkami migali Jasna in Indira #video SiOL.net V oddaji Od težaka do junaka so tokrat gostili izpadlo tekmovalko šova The Biggest Loser Slovenija Rebeko, ki je poskrbela, da sta Jasna in Indira migali z ritkami.

