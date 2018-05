GDPR: Nemci naredili epsko neumnost in jo poskusili prikriti SiOL.net Razvijalci Ghosteryja, orodja za spletne brskalnike, ki je namenjeno varovanju uporabniške zasebnosti, saj spletnim stranem prepreči, da bi uporabniku sledile tudi po tem, ko jih je že zapustil, so naredili kolosalno napako. Med obveščanjem, da se bodo od 25. maja držali pravil, ki jih narekuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), so namreč razkrili ogromno e-poštnih naslovov svojih uporabnikov.

Sorodno

Oglasi Omenjeni GDPR Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Milan Kučan