Thiem v Lyonu do desete turnirske zmage Dnevnik Avstrijec Dominic Thiem je zmagovalec turnirja ATP v Lyonu z nagradnim skladom 561.345 evrov. V finalu je prvi nosilec s 3:6, 7:6 (2) in 6:1 ugnal Francoza Gillesa Simona in v svojem 16. finalu prišel do desete turnirske zmage v karieri. Za Thiema...

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Milan Kučan

Grega Bole