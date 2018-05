Bole se z Japonske vrača z dvema etapnima zmagama in modro majico Ekipa Slovenski kolesar Grega Bole se z osemdnevne dirke po Japonski vrača z dvema etapnima zmagama in modro majico najboljšega po točkah. Kolesar ekipe Bahrain-Merida je v zadnji etapi v Tokiu končal na 13. mestu, najboljši Slovenec je bil tokrat njegov moštveni kolega David Per na desetem mestu, etapno zmago pa je slavil Martin Laas iz Estonije.



Več na Ekipa24.si

Sorodno







Oglasi