'To je druga priložnost za Irsko, da začne spoštovati vse ljudi' 24ur.com ''Zakonit splav je po 35 letih našega skupnega boja končno realnost,'' je povedala Ivana Bacik, irska laburistična političarka. Irci so namreč na zgodovinskem referendumu večinsko izglasovali pravico žensk do splava. Tradicionalno globoko verska država je tako storila korak naprej in dala ženskam pravico, da same odločajo o svojem telesu.

