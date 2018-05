Atletinje celjskega Kladivarja in atleti ljubljanskega Massa so na evropskem klubskem pokalu (skupina A) v Birminghamu osvojili osmi mesti med desetimi ekipami v obeh konkurencah. Zmagali so Turki in Portugalke. Edini posamični slovenski zmagi sta dosegli Martina Ratej in Maruša Černjul drugi dan tekmovanja.



