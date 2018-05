V Parizu hitro slovo branilke naslova in Venus Williams Ekipa Prvi dan odprtega prvenstva Francije v Parizu je že prinesel prva presenečenja in tudi slovo lanske zmagovalke Jelene Ostapenko. Latvijka je klonila proti Ukrajinki Katerini Kozlovi s 5:7 in 3:6. Poslovila pa se je tudi deveta nosilka Američanka Venus Williams.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi