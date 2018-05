Pred domačo tekmo gimnastičnega svetovnega izziva zdravstvene težave v slovenski ekipi Osijek – Tjaša Kysselef je bila najboljša slovenska telovadka na uvodnih tekmah svetovnega pokala in tako je ostalo tudi pri selitvi na nižjo raven, svetovne izzive. V Osijeku se je edina od naših tekmovalcev prebila na zmagovalni oder, in to za drugo mesto na preskoku. Sicer pa ima pred selitvijo v Koper slovens ...