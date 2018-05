FOTO: 2. mestni piknik v Mariboru Lokalec.si Že drugo leto zapored so številni Mariborčani in obiskovalci od drugod uživali na mestnem pikniku. Sproščena nedelja, v duhu druženja in medgeneracijskega praznovanja je znova navdušila. Več skozi foto utrinke:

Sorodno







Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Rok Kronaveter

Vid Kavtičnik

Miro Cerar

Zoran Janković