Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je sprejel sklep, na podlagi katerega se po novem ženski spol šteje kot nevtralen, in ki zapoveduje, da se v vseh pravnih aktih fakultete v naslednjih treh letih uporablja ekskluzivno samo ženski spol, zatem pa izmenično moški in ženski. Gre za grob poseg v naravni jezik ter prisilno spreminjanje slovenščine v skladu z legebitrovsko in feministično i ...