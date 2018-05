Splezal na stolpnico, rešil otroka in dobil državljanstvo #video SiOL.net Malijski migrant Mamoudou Gassama je opazil otroka, ki je visel z roba balkona v četrtem nadstropju, splezal k njemu, ga rešil in osupnil Francoze. Zaradi nesebičnega dejanja ga je k sebi povabil predsednik Emmanuel Macron, ga odlikoval z medaljo za pogum, ter mu ponudil francosko državljanstvo in zaposlitev pri gasilcih.

