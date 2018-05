Na ljubljanski fakulteti za računalništvo odprli laboratorij za superračunalništvo Dnevnik Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so danes odprli slovensko-kitajski virtualni laboratorij za zelo zmogljivo računalništvo, ki predstavlja prvi rezultat aprila podpisanega memoranduma o večletnem sodelovanju med slovenskimi in...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Zoran Janković

Andrej Fištravec

Polona Hercog

Zoran Jovičić