Nogometna proslava v Ljubljani minila brez večjih izgredov Dnevnik Potem ko so včeraj nogometaši ljubljanske Olimpije na gostovanju v Domžalah osvojili naslov prvaka, šestega od osamosvojitve dalje, so navijači veselo proslavljali naslov. Iz ljubljanske policijske uprave so danes potrdili, da večjih izgredov ob...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Ljubljana

NK Domžale Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Natalija Gros

Miro Cerar

Janez Janša

Marjan Šarec