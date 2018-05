Nemško vrhovno sodišče potrdilo dosmrtno zaporno kazen udbovskima morilcema Mustaću in Perkoviću za Demokracija Nemško vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za revizijo postopka hrvaških udbovcev Josipa Perkovića in Zdravka Mustača in jima potrdilo dosmrtno zaporno kazen, zaradi pomoči pri umoru hrvaškega emigranta Stjepana Đurekovića leta 1983.

