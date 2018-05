Odgovori na predvolilna vprašanja so presenetljivi. Ljubljana – Ali socialna pomoč ljudi odvrača od dela? Je prav, da so bogati in revni? Je smrtna kazen sprejemljiva? Na ta in podobna vprašanja inštituta Danes je nov dan je odgovorila večina strank, ki se potegujejo za izvolitev v državni zbor. Izstopala je predvsem SMC, saj njena stališča niso bila vedno skladna z ideologijo, ki jo zastopa.



Manj ...