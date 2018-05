Pri Gornji Radgoni se je prevrnil traktor in zmečkal 65-letnega voznika Reporter Za posledicami nesreče, ki se je včeraj pripetila na območju Gornje Radgone, je umrl 65-letni traktorist. Traktor naj bi se med vožnjo prevrnil in pod seboj pokopal voznika, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Po prvih ugotovitvah policije se

Sorodno















Oglasi Omenjeni Gornja Radgona

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Karl Erjavec

Franc Kangler

Alenka Bratušek