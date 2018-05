Nebo se je zneslo nad Kranjem in Naklom: poplavilo je celo objekt javne uprave Reporter Neurje je v ponedeljek pozno zvečer povzročilo precej težav na območju Kranja in Naklega. Meteorna voda je namreč v Naklem zalila okoli 20 objektov, v Kranju pa pet ter poslovni objekt javne uprave. Gasilci so vodo prečrpali. Zaradi poplavljenega cestišča

Sorodno







Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Karl Erjavec

Zoran Janković