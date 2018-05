ZN-ove modre čelade za mir po svetu skrbijo že 70 let RTV Slovenija Od leta 1948 je v več kot 70 mirovnih operacijah in misijah pod zastavo Združenih narodov sodelovalo več kot milijon pripadnikov. K tem misijam je Slovenija prispevala 560 vojakov in 142 policistov.

