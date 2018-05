Kako se povezujejo startupi in energetska podjetja? Delo Startupi so vse bolj nepogrešljiv motor inovacij v tradicionalnih sektorjih. Tudi energetiki. Za energetske startupe so priložnosti na vseh segmentih energetike. Če nimajo dovolj kapitala, je priložnost v uporabniški izkušnji, če ga imajo veliko, pa na razvojni osi," je na finalu največjega slovenskega tekmovanja za start-upe s področja trajnostne energije PowerUp! 2018, ki je 28. maja potekal na l ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Apple

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Karl Erjavec