Slovenska škofovska konferenca pozvala k udeležbi na volitvah Radio Ognjišče

Slovenski škofje pozivajo državljane, da se udeležijo državnozborskih volitev in odgovorno oddajo svoj glas. Ob tem so izrazili podporo strankam in kandidatom, ki se zavzemajo za vrednote pravičnosti, človekovih pravic, solidarnosti z ubogimi, spoštovanja človekovega življenja in zakonske zveze ter vladavine prava za vse ljudi....

