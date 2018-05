Olimpija po drami tudi do košarkarskega naslova Ekipa Košarkarji Petrola Olimpije so sedemnajstič postali državni prvaki. V peti tekmi finala lige Nova KBM so po podaljšku premagali Krko s 95:90 (32:30, 47:45, 68:66, 86:86).



Več na Ekipa24.si

Sorodno





















Oglasi