V boju za 2. SNL še štirje Dnevnik Na redni del 3. SNL je padel zastor. Prvak skupine vzhod so Beltinci, sever Dravograd, center Bled in zahod Bilje. Žreb je določil, da se bosta v dodatnih kvalifikacijah za 2. SNL pomerila Bilje in Dravograd (prva tekma danes ob 17. uri v Biljah,...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Aljaž Bedene

Polona Hercog