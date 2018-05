Libija: V Parizu so pripravili mednarodno konferenco o iskanju izhoda iz krize, ki v tej državi traja že sedem let, od Gadafijeve smrti. Libijska kriza traja že sedem let, odkar so spodnesli in ubili polkovnika Moamerja Gadafija. Včeraj so pod pokroviteljstvom ZN in na pobudo Francije za skupno mednarodno mizo v Elizejski palači ponovno sedli predstavniki sprtih libijskih strani. Videti je, da Macr ...