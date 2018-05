Maj je bil v znamenju kraljeve poroke na britanskem dvoru – vzela sta se princ Harry in njegova izvoljenka Meghan Markle. Lepotica, ki v sebi nima niti kapljice modre krvi, je le ena v nizu, ki so osvojile aristokrate in postale princese, kraljice ali pa vojvodinje; najde pa se tudi kakšen moški, ki je iz vrst navadnih ljudi prišel na dvor.