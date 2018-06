Ljubljanske ulice, mostovi in trgi bodo konec tedna znanstveno obarvani. Od petka do nedelje bo namreč v Ljubljani potekal 10. Znanstival, ki ga organizira Hiša eksperimentov. Do nedelje se bodo v okviru jubilejnega dogodka zvrstile številne eksperimentalne delavnice in znanstvena predavanja, ki so namenjena tako mladim kot odraslim.