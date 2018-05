Urad vlade za komuniciranje (Ukom) in Državna volilna komisija ob nedeljskih volitvah v DZ na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirata medijsko središče. Do zdaj se je akreditiralo 366 predstavnikov medijev iz 40 domačih in tujih medijskih hiš. Med njimi je 40 predstavnikov tujih medijev iz devetih držav, so za STA pojasnili na Ukomu.