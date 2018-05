Še pomnite, državljanke in državljani? Delo Trideset let pozneje: Fotografiji aretacije, pravnemu precedensu, je sledila ustanovitev Odbora za varstvo človekovih pravic. Enaintridesetega maja 1988 ob šestih zjutraj je kombinirana ekipa kriminalistov in pripadnikov Službe državne varnosti na ljubljanskem Gornjem trgu 44 potrkala na vrata uslužbenca računalniškega podjetja, ki se je v prostem času ukvarjal s publicistiko ter civilnodružbenimi ...

