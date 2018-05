Na pošto še drugi sveženj izračunov dohodnine Svet kapitala Finančna uprava RS (Furs) bo danes še preostalim zavezancem po pošti na dom poslala informativne izračune dohodnine za leto 2017. Prvi paket izračunov je približno 960.000 zavezancev prejelo v prvih dneh aprila in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so jo medtem tudi že prejeli vrnjeno.

