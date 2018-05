(VIDEO) Šokanten preobrat! Ubiti ruski novinar je pravzaprav živ in zdrav! topnews.si Ruski novinar Arkadij Babčenko je živ! Sodeloval je v posebni operaciji ukrajinske varnostne službe (SBU), da bi odkrili osumljence, ki so načrtovali njegov uboj. Arkady Babchenko is actually alive, the whole death thing was actually a special operation to catch those plotting to kill him, he says at a press conference. Wow. Only in Ukraine […]

