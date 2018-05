Janša aretiran na današnji dan pred 30. leti 24ur.com Pripadniki Službe državne varnosti in ljubljanski kriminalisti so po dogovoru z vojaško varnostno službo 31. maja 1988 aretirali Janeza Janšo in ga izročili preiskovalnim organom JLA. S tem se je pred 30 leti začela afera JBTZ, ki je v Sloveniji okrepila prizadevanja za demokratizacijo in spoštovanje človekovih pravic ter pospešila osamosvojitev.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Janez Janša

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Alenka Bratušek

Milan Mandarić

Marjan Šarec

Miro Cerar